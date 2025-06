Secondo la stampa argentina, a breve potrebbero dividersi le strade di Roma e Leandro Paredes. Il centrocampista, infatti, sarebbe vicino al ritorno al Boca Juniors con la Roma che sarebbe vicina alla sua cessione per una cifra di 3.5 milioni di euro. Dall’Argentina sono dunque sicuri che manchino solo le firme per il ritorno in patria del calciatore con Paredes che avrebbe già trovato l'accordo con il club. Il nostro Paolo Assogna ci ricorda che, nel caso in cui il Boca volesse affondare il colpo, non ci sarebbe bisogno di una trattativa: al club, infatti, basterebbe pagare la clausola.