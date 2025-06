Fazzini è tornato protagonista del mercato

Dalle lacrime per la retrocessione con l'Empoli fino al futuro alla Fiorentina: Jacopo si prepara al ritorno in Serie A

Aveva salutato la Serie A tra le lacrime, Jacopo Fazzini. Una delusione che aveva manifestato anche con un post su Instagram dedicato ai tifosi a cui ha voluto chiedere scusa per una retrocessione che ancora brucia. Perché il legame con la piazza, per chi a Empoli è cresciuto, è fortissimo. Ma adesso è il momento di guardare avanti.

Protagonista di mercato

Che sarebbe diventato tra i protagonisti di questo calciomercato ce lo si poteva aspettare: lo era già stato lo scorso gennaio, quando piaceva al Napoli ma soprattutto alla Lazio che lo aveva trattato a oltranza senza però trovare l'accordo con i toscani. È successo di nuovo adesso, con la Fiorentina che sta battendo la concorrenza ed è pronta a chiudere l'operazione mettendo sul piatto 10 milioni più bonus. Una trattativa nata e quasi conclusa in poche ore, che permette a Pioli (allenatore in pectore dei viola) di poter lavorare su un centrocampista giovane ma con delle ottime prospettive davanti a sé. Perché è vero che per la squadra la stagione è stata negativa, ma Fazzini è riuscito a mettersi in mostra lo stesso, nonostante qualche infortunio. 20 presenze, 4 gol e 1 assist, che lo proiettano in quel solco dei giovani scuola Empoli, come Bennacer o Ricci, capaci di diventare protagonisti in Serie A.

Ed è curioso notare come tra Empoli e Fiorentina le operazioni più recenti siano state con valutazioni simili: due anni fa, Parisi si trasferì per 10 milioni, la stessa cifra che permise di trovare nel 2017 l'accordo per il prestito con diritto di riscatto di Saponara. Ora potrebbe toccare a Fazzini: ci sono da dimenticare quelle lacrime di fine campionato. Con la testa a Firenze ma sempre con Empoli nel cuore.