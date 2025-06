Juve, Napoli e l'intrigo Sancho

Jadon Sancho c’è sempre. Puntuale, in ogni sessione di mercato, arriva lui ad accendere sogni, fantasie, speranze e desideri. Accadeva prima quando non riusciva a coniugare la continuità al suo talento extra large, figuriamoci adesso che nell’ultima Premier League con il Chelsea si è ripreso la scena. Peraltro anche allargando gli orizzonti. Sull’ultima Conference League stra-vinta in finale contro il Betis c’è anche il suo marchio. La griffe che certifica il ritorno sui livelli del Sancho prime. Gol (pesanti), assist (spesso decisivi), accelerazioni a sinistra mai banali: in Italia sono tornati tutti pazzi per lui.

Strategie diverse

Al momento sono Napoli e Juventus a provarci, con strategie totalmente differenti: i campioni d’Italia hanno scelto di andare direttamente dal giocatore per presentare un progetto ambizioso, raggiungere un accordo e magari strappare la promessa di un "si". La Juventus al contrario ha preferito rivolgersi direttamente al Manchester United, club proprietario del cartellino di Sancho a cui farà ritorno in attesa di capire quello che sarà il futuro. Un nuovo tentativo dopo averci provato anche in passato, con la speranza che possa essere la volta giusta.

Napoli e Juventus per Sancho chiaramente dovranno mettere sul tavolo soldi, tanti. Trovare l’accordo con lo United e - soprattutto - convincere Sancho, perché saranno proprio i progetti e le motivazioni a fare realmente la differenza nella scelta del talento di Londra. Ora tornato solo genio, senza sregolatezza.