Il club francese ha fatto un sondaggio per il portiere ex Inter. Gli inglesi si stanno in maniera cautelativa muovendo nel valutare diversi profili per sostituirlo e tra questi c'è Marco Carnesecchi dell'Atalanta

Non solo Paul Pogba, il Monaco sta cercando anche un portiere per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I francesi hanno fatto un sondaggio per Andre Onana del Manchester United. Il club ingese, in caso di partenza del camerunense, si sta già cautelando valutando diversi profili per sostituirlo, tra cui Marco Carnesecchi dell'Atalanta.