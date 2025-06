Il Napoli vuole fare un calciomercato di grande livello. L'ufficialità di De Bruyne è già arrivata, ma il club di De Laurentiis non sembra pronto a fermarsi qui. Gli Azzurri cercano infatti due esterni di centrocampo e se da un lato si lavora a Ndoye del Bologna e Sancho del Manchester United, dall'altro non mollano Federico Chiesa . L'esterno italiano piace alla squadra di Conte, che continua a monitorarlo.

Chiesa al Liverpool

L'esperienza di Chiesa al Liverpool non è stata quella che l'attaccante italiano aveva sperato. L'ex Juventus ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena sei presenze in Premier League, con 0 gol e 0 assist. Per questo l'attaccante italiano potrebbe pensare di tornare in Serie A, con il Napoli che ci pensa.