È nato un vero e proprio intrigo di mercato tra Juventus e Napoli per Jadon Sancho. Il club di Aurelio De Laurentiis aveva iniziato i colloqui con l'entourage del giocatore, ma i bianconeri in queste ultime ore hanno avviato i contatti direttamente con il Manchester United. Due trattative che, per ora, stanno procedendo parallelamente ma che presto potrebbero incrociarsi.