Intervistato da Sportmediaset prima del match con l'Urawa Red Diamonds, il presidente nerazzurro ha parlato dell'attaccante del Parma: "E' un nome sul nostro taccuino, non nascondo che sia un giocatore che ci interessa". Poi sulle voci su Calhanoglu: "In questo momento non abbiamo avuto una richiesta ufficiale da nessuno. Per questo è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter"

L'interesse -confermato- per Bonny, i rumors su Calhanoglu e il mercato da organizzare durante il Mondiale per Club. Nel pre partita del secondo match dell’Inter al torneo in corso negli Usa, Giuseppe Marotta, intervistato da Sportmediaset, ha parlato del mercato nerazzurro. Non negando l’interesse per l’attaccante del Parma, anzi. “Se la trattativa per Bonny si può concludere già negli Stati Uniti? Forse non negli Stati Uniti -ha spiegato il presidente interista- Bonny è un nome sul nostro taccuino, non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito, lo faremo con calma. Bisogna vedere anche qual è la volontà del Parma. Ma non nascondo che sia un giocatore che ci interessa". Per il 21enne francese del Parma, la richiesta per il cartellino è di 25 milioni. Va trovato un accordo tra i club. Vedi anche Inter-Bonny, si tratta sui dettagli con il Parma

Marotta: “Calhanoglu non ha chiesto di andare via” Quanto ai rumors su Calhanoglu al Galatasaray, questa la risposta di Marotta sempre a Sportmediaset: “Calhanoglu si sta comportando da professionista, qual è. La sua partecipazione agli allenamenti è molto professionale. Non abbiamo nessunissimo riscontro negativo su di lui. È qui con noi. Un conto sono i rumors segnalati in giro ma noi in questo momento non abbiamo avuto una richiesta ufficiale da nessuno. Per questo Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter”. Argomento, quello sul futuro del turco, toccato poi anche con Dazn: "Calhanoglu non ha dato alcun segnale di malessere, siamo sempre in contatto con lui, ora e' infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità. Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via”