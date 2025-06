L' Inter vuole regalare a Cristian Chivu dei rinforzi per l'attacco e per questo ha avuto ulteriori contatti con il Parma per Bonny . Il club nerazzurro è arrivato a 22 milioni di euro più 3 di bonus , offerta molto vicina ai 25 senza bonus chiesti dagli emiliani. Da ridefinire, quindi, la distribuzione tra parte fissa e bonus ma c'è una bozza d'intesa.

I numeri di Bonny

Il classe 2003 a Parma a convinto tutti grazie alla sua fisicità e qualità tecniche. Bonny si è dimostrato infatti un giocatore duttile, in gradi di giocare tanto da prima punta come da ala, ma anche anche a supporto di un altro attaccante. Non a caso in 37 presenze il francese ha segnato 6 gol e fornito 4 assist. Anche per questo, dopo averlo allenato al Parma, ora Chivu vorrebbe portarlo anche all'Inter.