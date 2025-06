Ritornare in Italia per riconquistare l'Azzurro. Federico Chiesa e Ciro Immobile stanno valutando la possibilità di giocare di nuovo in Serie A, rispettivamente con Napoli e Bologna. La situazione

Ritorno. Riscatto. Rilancio. C’è tutto questo nei possibili movimenti di mercato di Ciro Immobile e Federico Chiesa. Ripartire dall’Italia, per loro che in azzurro, insieme, hanno scritto un’indimenticabile pagina di storia. Era luglio 2022, Londra. La Nazionale di Roberto Mancini vinceva Euro2021 e loro due erano i grandi protagonisti di quella formazione. Pronti a tornare protagonisti, ma questa volta sul mercato. Per l’attaccante del Besiktas c’è il Bologna, con cui in queste ultime ore ci sono stati contatti. Il grande ostacolo? L’ingaggio, circa 6 milioni e mezzo. C’è bisogno di una rinuncia per il ritorno, ma la volontà è quella che potrebbe fare la differenza nella trattativa.