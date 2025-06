I rossoblù, dopo aver visto sfumare l'arrivo di Edin Dzeko, hanno messo nel mirino Andrea Pinamonti per rinforzare l'attacco di Vincenzo Italiano. Il classe 1999 ha un prezzo per il riscatto dal Sassuolo molto alto e il Genoa potrebbe non esercitare l'opzione

Il Bologna continua a cercare un attaccante in vista della prossima stagione. L'obiettivo Edin Dzeko è sfumato, con il bosniaco che firmerà a breve con la Fiorentina, uno dei nomi per il reparto offensivo dei rossoblù è Andrea Pinamonti. Di proprietà del Sassuolo, il classe 1999 potrebbe non essere riscattato dal Genoa per via del prezzo alto per esercitare l'opzione. Il Bologna ci pensa.