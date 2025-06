Fiorentina, fatta per l'arrivo di Viti dal Nizza

Dopo Fazzini, la Fiorentina si prepara a puntare ancora su giocatori italiani: è fatta per l'arrivo di Mattia Viti dal Nizza. Affare in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita

Mattia Viti ripartirà dalla Fiorentina . Il club viola, infatti, ha trovato l'accordo con il Nizza per il trasferiento in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro più il 10% della futura rivendita . Il classe 2002 nelle ultime stagioni non è riuscito a imporsi con le maglie di Nizza, Sassuolo ed Empoli ma ora cercherà riscatto a Firenze.

Fiorentina sempre più italiana

Continua il piano della Fiorentina per rendere la squadra sempre più italiana. In rosa sono già presenti Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli e Kean, ma a loro si aggiungeranno anche Fazzini e Viti. Come se non bastasse, il club viola segue con interesse anche Fabbian, ennesimo talento azzurro che potrebbe trasferirsi alla Fiorentina.