Dovbyk, Shomurodov e Abraham formano un reparto bisognoso di essere rinforzato visti i numeri di una stagione non proprio di altissimo profilo. L'ucraino non ha fatto male a livello realizzativo, ma gli si chiedono miglioramenti nella protezione del pallone e maggiore capacità di connessione con il resto della squadra. Shomurodov invece, spesso in panchina con Ranieri, ha saputo dare una scossa alla fase offensiva. La società punta però a una sua cessione con incasso da 7/8 milioni. L'ultimo dei tre tesserati in questione è Abraham, che al Milan non ha brillato – ragion per cui non è stato riscattato dopo il prestito. La volontà della Roma è quella di lasciarlo andare, ma un ingaggio annuale di sei milioni rende difficile la vendita in Serie A. L'interessamento di un club della Premier League costituirebbe una possibile soluzione - ma questo scenario non si è ancora concretizzato. Qualora l'inglese dovesse rimanere a Roma, Gasperini proverebbe a rilanciarlo sebbene si aspetti almeno un volto nuovo in un reparto che, numeri alla mano, non appare da alta classifica.