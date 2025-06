Dopo l'incontro tra le due società tenutosi oggi lunedì 23 giugno, c'è distanza tra le parti per i due giocatori: le richieste dei rossoblù sono di oltre 40 milioni per l'esterno svizzero e di 35 milioni per il difensore olandese

Parti ancora distanti dopo l'incontro di oggi lunedì 23 giugno. Napoli e Bologna non sono ancora vicine a trovare un accordo per quanto riguarda le situazioni legate a Dan Ndoye e Sam Beukema. La richiesta dei rossoblù per l'esterno svizzero è di oltre 40 milioni, mentre per il difensore olandese di 35. Le società si aggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trattative.