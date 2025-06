Pogba riparte dal Monaco: "La Juve non mi ha aiutato"

“Credevo di essere in guerra contro l’antidoping, non contro la Juventus". Queste le parole di Paul Pogba, che nel corso del programma Sept à Huit su TF1 ha ricordato gli ultimi anni, compreso il periodo successivo alla positività al doping. Il centrocampista francese ha spiegato: "Ho chiesto alla società la possibilità di fare massaggi e avere un preparatore atletico, ma non mi è stato concesso. Ne avevo diritto, facevo sempre parte della squadra. Non sono stati troppo gentili con me, non mi hanno sostenuto e sono rimasto colpito, non ne ho capito il motivo”. Un periodo complesso anche per la sua famiglia: “Mi dissero che avrei smesso con il calcio. Quattro anni in un colpo senza che mi ascoltassero… Ho dovuto lasciare l’Italia, non potevo continuare a portare i miei figli a scuola passando ogni giorno davanti allo stadio e al centro di allenamento. Era troppo difficile".