Francesco Camarda giocherà con la maglia del Lecce nella stagione 2025/26. Il club rossoblù, infatti, ha trovato l'accordo con il Milan per l'acquisto dell'attaccante in prestito con diritto di riscatto . Il club rossonero, però, avrà il controriscatto per il classe 2008.

I numeri di Camarda

Il classe 2008 nella stagione scorsa ha giocato principalmente con il Milan Futuro in Serie C ma ha trovato anche spazio in prima squadra. Camarda ha infatti giocato 10 partite in Serie A, collezionando però meno di 200 minuti in campo. Per questo l'attaccante si prepara ad andare ora in prestito al Lecce con l'obiettivo di trovare maggiore spazio.