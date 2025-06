Il Torino cerca rinforzi per l'attacco e l'ultima idea porta a Jonathan Ikonè, che rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito al Como. La prima scelta del club granata resta Cyril Ngonge del Napoli, la cui trattativa è però legata a quella per Vanja Milinkovic-Savic che piace al club del presidente De Laurentiis

Dopo l'addio di Vanoli e l'arrivo di Baroni, il Torino si prepara a potenziare il reparto offensivo. Il club granata è alla ricerca di un esterno d'attacco e il nuovo nome nella lista del direttore sportivo Vagnati è quello di Jonathan Ikonè. L'attaccante francese nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Como ma ora non verrà riscattato e farà ritorno alla Fiorentina. La prima scelta del Torino resta comunque Ngonge del Napoli, la cui trattativa è però legata a quella per Vanja Milinkovic-Savic, che piace agli azzurri come alternativa a Meret per la porta.