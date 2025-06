Inter, vicino l'accordo con il Parma per Bonny

Contatti nella giornata di mercoledì tra Inter e Parma per Bonny. La distanza tra domanda e offerta è poca: i gialloblù chiedono 24 milioni più bonus mentre i nerazzurri ne offrono 22 più bonus. La giornata di giovedì può essere decisiva per colmare la distanza tra le parti e arrivare all'accordo

Nuovi contatti nella giornata di mercoledì tra l'Inter e il Parma per Ange-Yoan Bonny. La distanza è minima: i gialloblù chiedono 24 milioni più bonus per il cartellino dell'attaccante, mentre i nerazzurri ne offrono 22 più bonus. C'è ancora una differenza di 2 milioni di euro, con la giornata di giovedì che può essere decisiva per colmare questa distanza e arrivare all'accordo. Chivu conosce Bonny molto bene, avendolo allenato proprio a Parma nell'ultima stagione.