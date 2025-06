Contatti positivi tra i club nella mattinata di mercoledì 25 giugno. Passi in avanti ma non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva. L'operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Il club rossonero, inoltre, vorrebbe chiudere prima per un altro centrocampista (Jashari e Xhaka i nomi forti)

"A centrocampo ci saranno più interventi". Queste le parole del nuovo direttore sportivo Igli Tare e di conseguenza il Milan si sta muovendo su più profili in quel reparto. Passi in avanti per Samuele Ricci del Torino. Nella mattinata di mercoledì 25 giugno ci sono stati contatti positivi tra i club, ma non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva. L'operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro bonus compresi.