Stefano Pioli è pronto a diventare di nuovo l'allenatore della Fiorentina. L'Al Nassr ha ufficializzato la risoluzione del contratto con lui in un comunicato: "Il club Al Nassr annuncia ufficialmente la risoluzione del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra, il Sig. Stefano Pioli. Apprezziamo tutti gli sforzi compiuti da lui e dal suo staff con Al Nassr e auguriamo loro successo in futuro". Ad attenderlo ora i viola, con l'accordo che va formalizzato per poi comunicare l'ufficialità del suo arrivo in panchina