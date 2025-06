I numeri di Nicolussi Caviglia

La stagione 2024/25 è stata la migliore dal punto di vista realizzativo per il Nicolussi Caviglia, che ha segnato 4 gol e fornito 3 assist in 35 presenze. Nonostante le sue ottime prestazioni, però, il Venezia è retrocesso in Serie B, ma il classe 2000 potrebbe tornare in Serie A con la maglia del Bologna.