Como-Jesus Rodriguez, trattativa ai dettagli

Il Como è tra le squadre più attive in queste prime settimane di mercato e ora sta per chiudere un'altra operazione. È ai dettagli, infatti, la trattativa con il Real Betis per Jesus Rodriguez. La bozza di intesa è di 21 milioni di euro più 6 di bonus non facili da raggiungere: bisogna trovare un'intesa sulle condizioni di quest'ultimi.