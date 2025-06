La Juve insiste per David: attesi nuovi contatti

La Juventus vuole Jonathan David, individuato come il giocatore giusto per potenziare l'attacco. Bisognerà strutturare l'intesa economica su salario e commissioni, argomento mai affrontato dal dg bianconero Comolli e dagli agenti del giocatore. Presto ci saranno nuovi contatti tra le due parti

Dopo una stagione deludente la Juventus ha deciso di ripartire da Igor Tudor e ora si prepara a regalare all'allenatore croato alcuni rinforzi di livello. Per l'attacco i bianconeri hanno deciso di puntare su Jonathan David, individuato come il nome giusto da un punto di vista tecnico. Il giocatore ha il contratto in scadenza e si libererà a parametro zero, ora bisognerà quindi strutturare l'intesa economica su salario e commisioni. Il direttore generale Comolli e gli agenti del giocatore non hanno mai affrontato questo tema, ma presto ci saranno nuovi contatti.