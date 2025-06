La trattativa per portare Matteo Ruggeri dall'Atalanta all'Atletico Madrid è alle fase finali. Il club spagnolo ha quasi raggiunto l'accordo con il giocatore per cui pagherà una cifra di circa 20 milioni di euro

C'è un aggiornamento importante sul mercato in uscita dell'Atalanta: la trattativa per portare Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid è quasi chiusa. Per l’esterno nerazzurro, come riportato da diverse indiscrezioni dalla Spagna, è arrivata un'importante offerta dalla squadra di Simeone. La chiusura delle trattative è prevista entro 48 ore per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Il club spagnolo ha quasi raggiunto l'accordo anche con il giocatore. L'esterno classe 2022 sarebbe dunque pronto a salutare la Serie A: nell'ultimo campionato ha disputato 30 partite realizzando 3 assist.