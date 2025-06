L'Atalanta si prepara a salutare Ruggeri, che ha trovato l'accordo per il trasferimento con l'Atletico Madrid, e per questo è alla ricerca di un sostituto. I nerazzurri stanno insistendo per chiudere per Honest Ahanor, terzino sinistro classe 2008 del Genoa. La squadra di Juric vuole anticipare sul tempo la concorrenza del Milan, che ha chiesto informazioni ma non sta aspettando di completare una cessione prima di investire in entrata. In questo senso, l'operazione che potrebbe portare Thiaw al Como non si è ancora sbloccata. L'Atalanta è quindi al momento in vantaggio per Ahanor, ma il Milan resta un'opzione.