Il Milan continua a dare priorità al centrocampo in questa fase di calciomercato estivo. I rossoneri hanno presentato, nella serata di venerdì 27 giugno, una nuova offerta al Club Bruges per Ardon Jashari di 30 milioni di euro, aumentata rispetto a quella precedente di 25/26 più bonus. Si attende una risposta da parte della società belga, con la volontà del giocatore che è quella di andare in Italia.