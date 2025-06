Il Villarreal ha trovato l'accordo con il Napoli per l'acquisto di Rafa Marin. Il difensore si trasferirà in prestito oneroso per poco più di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni

Dopo soltanto una stagione Rafa Marin si prepara già a dire addio alla Serie A. Il Villarreal , infatti, ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento del difensore spagnolo. Operazione in prestito oneroso da poco più di 1 milione di euro con diritto di riscatto a 15 milioni . Ora si attendono soltanto le firme e le tempistiche dipenderanno dal Napoli che sta completando gli ultimi passaggi burocratici. Inoltre, va ricordato che il Real Madrid ha un' opzione di recompra per il 2026 e il 2027 . I Blancos hanno dato l'ok al prestito e la prossima stagione decideranno poi se attivare la clausola o meno.

Poco spazio

Arrivato in Italia nell'estate del 2024, Rafa Marin non è riuscito a trovare molto spazio con la maglia del Napoli. Il difensore classe 2002, infatti, ha giocato soltanto 6 partite tra Serie A e Coppa Italia, collezionando appena 319 minuti. Lo spagnolo è quindi alla ricerca di maggiore spazio e per questo andrà in prestito in Spagna.