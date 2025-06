La Juventus aveva l'accordo per cedere Timothy Weah al Nottingham Forest, tanto da lasciarlo in tribuna nella partita del Mondiale per Club contro il Manchester City. Un comportamento che non è piaciuto a Badou Sambague, agente dell'americano: "Nessuno può spingere uno dei calciatori che rappresento a trasferirsi da una parte o dall'altra come una marionetta". Dopo il no agli inglesi si cerca un'altra destinazione

Nei giorni scorsi la Juventus aveva trovato l'accordo con il Nottingham Forest per il trasferimento di Weah e Mbangula per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. I bianconeri hanno quindi deciso di non convocarlo per la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, decisione che non è piaciuta a Badou Sambague, agente dell'americano. "Weah è un giocatore fantastico e un fantastico compagno di squadra - ha detto -. Nessuno può spingere uno dei miei assistiti a trasferirsi da una parte o dall'altra come una marionetta. Sono contento che Timo abbia una personalità tale da rimanere concentrato solo sul calcio".