L'Atalanta ha ormai messo le mani su Honest Ahanor, terzino classe 2008 del Genoa. I nerazzurri hanno in pugno il giocatore, in attesa di formalizzare la prossima settimana l'operazione da 20 milioni di euro bonus compresi. Superata la concorrenza del Milan, che aveva chiesto informazioni ma prima deve completare una cessione. Un investimento importante per l'Atalanta che si prepara a salutare sulla sinistra Matteo Ruggeri, dopo il pressing dell'Atletico Madrid che conta di chiudere per il suo arrivo in Spagna nelle prossime ore.