Il Milan è pronto a chiudere all'inizio della prossima settimana per Samuele Ricci . L'accordo con il Torino è già stato raggiunto, operazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, e a partire da lunedì le parti lavoreranno per sistemare i dettagli. La trattativa, ormai, è entrata nella fase finale.

L’accordo tra Milan e Torino per Samuele Ricci c'è e l’inizio della prossima settimana sarà dedicato alla definizione dei dettagli contrattuali e alla chiusura formale. Il centrocampista diventerebbe il primo rinforzo per Massimiliano Allegri, in attesa di Luka Modric, che penserà al suo futuro dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid ma che ha già un accordo di massima con i rossoneri.