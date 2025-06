La Reinassance

"La rinascita": è questo è lo slogan utilizzato da Paul Pogba e il Monaco per annunciare la nuova avventura del centrocampista dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto fermo per quasi due anni. Un video sui social del club ritrare il francese in vesti da muratore, pronto a ricostruirsi e ricostruire la sua carriera fermatasi per 18 mesi, con la conseguente risoluzione del contratto con la Juventus. "Come un bambino tutto emozionato per il primo giorno di scuola", ha dichiarato il giocatore.