La stagione 2024/25 è stata particolarmente positiva per Rolando Mandragora che ha collezionato ben 9 gol e 5 assist in 43 presenze con la maglia della Fiorentina. Anche per questo, secondo la testata andalusa Diario de Sevilla, il classe 1997 è finito nel mirino del Real Betis, che è veramente interessata al giocatore. Il centrocampista italiano, però, piace anche al Bologna. Italiano, infatti, lo ha già allenato a Firenze e lo voleva già nella passata stagione.