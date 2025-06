Il Milan saluta ufficialmente Abraham e Jovic

Giornate di addii in casa Milan, che nelle ultime ore ha salutato Tammy Abraham e Luka Jovic. “Doppia cifra per i gol e impegno totale ogni minuto! Grazie, Tammy”, ha scritto il club rossonero su X per salutare l'attaccante inglese. Per l'ex Real Madrid, invece, i rossoneri hanno scritto: “Grazie, Luka! Ti auguriamo il meglio per la tua carriera“. L'attaccante inglese dopo 10 gol e 7 assist farà ritorno alla Roma mentre il serbo, autore di 4 gol tra cui la doppietta contro l'Inter in Coppa Italia, a partire dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato.