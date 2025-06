La Roma ha raggiunto l'accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham: operazione in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più bonus. Parti al lavoro per chiudere il trasferimento entro il 30 giugno, in modo da generare una plusvalenza che permetta ai giallorossi di rispettare i paletti del fair play finanziario

La Roma ha raggiunto l'accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham. I giallorossi entro oggi (30 giugno) devono realizzare una plusvalenza importante per poter rispettare i "paletti" del fair play finanziario e stanno lavorando per sistemare i documenti relativi al trasferimento dell'attaccante. L'obiettivo, ovviamente, è di chiudere prima dell'1 luglio. L'accordo verbale per l'attaccante inglese è stato raggiunto sulla base di un prestito in obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più bonus.