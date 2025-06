Lazio, mercato bloccato in entrata

Indice di liquidità, di indebilitamento e costo del lavoro allargato in negativo: la Lazio ha il mercato bloccato in entrata. Il club biancoceleste non potrà acquistare un giocatore nemmeno se riuscisse a venderne un altro, in questo caso Tchaouna. Intervistato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto: "La norma così non può andare avanti, non rispecchia la situazione del club in questo momento, perciò non è giusto che venga posto il blocco. Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità né problemi di giocatori né necessità di nuovi capitali. Al massimo aggiusteremo quacosa a gennaio".