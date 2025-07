Dopo Ruggeri dell'Atalanta, l'Atletico Madrid continua a guardare in Italia in questa sessione di mercato. La squadra spagnola, infatti, insiste per Davide Frattesi dell'Inter, giocatore che i Colchoneros vogliono fortemente. I nerazzurri all'inizio avrebbero voluto inserire nell'operazione Giuliano Simeone ma l'Atletico Madrid non ha aperto a questa ipotesi. Ora se l'Inter aprirà definitivamente alla cessione, quindi, si tratterà su basi economiche, senza l'inserimento di contropartite.