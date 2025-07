Primi contatti tra i giallorossi e l'esterno brasiliano, il prescelto come quinto a destra nel centrocampo di Gasperini. Parti al lavoro per abbassare le pretese del Flamengo. Piace anche O'Riley per il centrocampo

La Roma ha individuato il prescelto per la corsia di destra. Si tratta di Wesley del Flamengo , che il neo allenatore Gian Piero Gasperini lo voleva già quando era all'Atalanta e ora lo vorrebbe portare in giallorosso. Ci sono stati i primi contatti tra le parti e si lavora per abbassare le pretese alte del club brasiliano. Per il centrocampo, invece, piace Matt O'Riley del Brighton .

Abraham al Besiktas, calcoli per il fair play finanziario

La Roma ha completato una cessione importante per completare le richieste della Uefa per quanto concerne il fair play finanziario. È stato formalizzato, infatti, il passaggio di Tammy Abraham al Besiktas per 2 milioni per il prestito, 13 di obbligo con un risparmio dell'ingaggio importante per due anni. Ora i giallorossi stanno facendo i calcoli per capire se sono rientrati negli indici richiesti.