Faustino Anjorin sarà un nuovo giocatore del Torino . È fatta per il passaggio del centrocampista dall'Empoli ai granata per 4.5 milioni di euro . Il 40% andrà nelle casse del Chelsea , che aveva una percentuale sulla futura rivendita dell'inglese. Il classe 2001 sosterrà le visite mediche nella giornata di venerdì 4 luglio .

Sarà il sostituto di Ricci, che andrà al Milan

Il Torino ha chiuso, quindi, per l'arrivo del sostituto di Samuele Ricci, che sarà presto un nuovo rinforzo per Massimiliano Allegri al Milan. I rossoneri hanno trovato l'intesa con i granata per il centrocampista italiano sulla base di 23 milioni di euro, più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.