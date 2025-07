Dopo aver lanciato l'assalto per Moise Kean e anche Jonathan David (destinato alla Juventus), l'Al-Qadsiah è pronto a fare follie per il capocannoniere della Serie A. Nelle prossime ore verrà formalizzata un'offerta all'Atalanta tra i 50 e i 60 milioni di euro per Mateo Retegui, centravanti da 28 gol nell'ultima stagione coi nerazzurri

In arrivo una maxi-offerta

Formulata verbalmente e formalizzata nelle prossime ore, l'Atalanta riceverà un'offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro bonus compresi per il capocannoniere dell'ultimo campionato. Una stagione da 28 gol (ben 25 in Serie A) per il centravanti della Nazionale, 26enne acquistato dal Genoa per 21 milioni di euro nell'estate 2024 dopo il grave infortunio di Scamacca. E dopo un'annata da applausi coi nerazzurri, ora Retegui è finito nel mirino dell'Arabia Saudita.