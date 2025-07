Non un calciatore, nemmeno un attaccante da 20 gol, il colpo del Sunderland, neopromosso in Premier League si chiama Florent Ghisolfi. L'ex responsabile dell'area tecnica della Roma è pronto per una nuova avventura in Inghilterra per aiutare i "Black Cats" a tornare ai fasti di un tempo. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del club. Ghisolfi inizierà a lavorare per il club nelle prossime ore e si è detto entusiasta per questo nuovo incarico di director of football: "Il club insieme a giocatori, staff e tifosi ha ottenuto un risultato sorprendente la scorsa stagione. Tutte insieme queste persone hanno riportato il Sunderland in Premier League e sono fortemente motivato a portare la mia esperienza per sostenere questo gruppo e garantire che la squadra sia pronta a fare il passo successivo - spiega - Questa è una sfida entusiasmante e non vedo l'ora di lavorare con Kyril, Kristjaan e Regis, mentre ci godiamo questo nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland insieme ai tifosi".