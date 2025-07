Alvaro Morata è l'attaccante prescelto dal Como. L'accordo tra il giocatore e il club è totale per la gioia di Cesc Fabregas che insegue l'attaccante del Milan, in prestito al Galatasaray, ormai da diverse settimane. Se non ci sono più ostacoli tra il giocatore e quello che sarà il suo nuovo club in Serie A, per formalizzare l'ingaggio si attende soltanto che Milan e Galatasaray risolvano in anticpo il prestito che ha come scadenza gennaio 2026.