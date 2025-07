Noa Lang è sempre più vicino al Napoli: il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli tra le parti in causa. Il giocatore ha acconsentito a rinunciare a una parte dello stipendio pur di trasferirsi in Italia e i due club hanno già trovato un accordo di massima sulle cifre

Il Napoli si prepara ad accogliere Noa Lang : restano soltanto da definire gli ultimi dettagli tra le parti in causa. I due club hanno trovato un'intesa di massima per 25 milioni di euro più 5 di bonus . Il classe 1999 , invece, ha acconsentito a rinunciare a parte dello stipendio pur di accelerare il trasferimento e ora non resta che sistemare gli ultimi particolari.

Rinforzo in arrivo per Conte

Il Napoli è molto attivo in queste prime settimane di mercato e dopo De Bruyne si prepara a regalare ad Antonio Conte anche Noa Lang. L'attaccante olandese è un giocatore estremamente talentuoso, che ha dimostrato le sue qualità anche in Champions League. Nella stagione 2024/25, infatti, il classe 1999 ha segnato 2 gol e fornito 2 assist in 10 presenze in Ucl con la maglia del Psv. A questi vanno poi aggiunti gli 11 gol e 10 assist in 29 partite di Eredivisie.