La Roma vuole regalare a Gian Piero Gasperini Wesley, esterno destro di centrocampo del Flamengo valutato 30 milioni di euro. Per questo il club giallorosso potrebbe lavorare a un'operazione in sinergia con l'Everton per portare il brasiliano nella Capitale. Le due squadre sono entrambe di proprietà dei Friedkin e gli inglesi andrebbero ad acquistare il classe 2003 per poi mandarlo in prestito alla Roma.