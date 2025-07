Hancko può tornare nel mirino della Juventus

In questi giorni il focus dei bianconeri è sull'attacco, ma la Juventus potrebbe acquistare anche un difensore centrale. Quello di Hancko è un profilo che piace: lo slovacco è stato vicino all'Al Nassr, ma se il club della Saudi Pro League non dovesse chiudere potrebbe essere un'opportunità di mercato

Non solo focus sull'attacco per la Juventus, che sta cercando rinforzi anche in altri ruoli. I bianconeri potrebbero acquistare anche un difensore centrale nei prossimi giorni: un profilo che piace è quello di David Hancko, che la Juve aveva cercato di prendere anche in passato. Il calciatore slovacco è stato vicino all'Al Nassr in questi giorni, ma se il club saudita non dovesse chiudere potrebbe diventare un'opportunità di mercato.