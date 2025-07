Roma-Wesley, nuovi contatti con il Flamengo

La Roma continua a spingere per Wesley: nuovi contatti con il Flamendo nelle ultime ore. L'esterno brasiliano resta la prima scelta dei giallorossi, con Gasperini che lo ha individuato come il giocatore giusto per la sua strategia di gioco

Nuovi contatti tra la Roma e il Flamengo per Wesley . I due club stanno cercando di trovare un accordo, con l'esterno brasiliano che resta la prima scelta dei giallorossi in quel ruolo. Il classe 2003, infatti, piace molto a Gian Piero Gasperini e per questo la Roma vuole provare a chiudere l'operazione.

Possibile sinergia con l'Everton

La valutazione fatta dal Flamengo per Wesley è molto alta e per questo la Roma sta pensando a un'operazione in sinergia con l'Everton. La squadra inglese, che è sempre di proprietà dei Friedkin, potrebbe acquistare il classe 2003 e poi mandarlo in prestito ai giallorossi.