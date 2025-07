Tentativo dei rossoneri di superare il Napoli nella corsa per l'attaccante dell'Udinese. Nella giornata di venerdì 4 luglio, ci sono stati i primi contatti con il club friulano per capire la fattibilità dell'operazione

Il Milan si inserisce nella corsa per Lorenzo Lucca. I rossoneri hanno fatto un tentativo per superare il Napoli arrivando a un accordo con l'Udinese. Nella giornata di venerdì 4 luglio ci sono stati i primi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione per portare eventualmente il classe 2000 a disposizione di Massimiliano Allegri.