Saldi 2026, le occasioni migliori sul mercato

Con un solo anno di contratto prima della scadenza può cambiare tutto. Possono mutare gli scenari, le aspettative, il prezzo d’acquisto si abbassa e magari potrebbero esserci delle opportunità di mercato per tanti. Fra i calciatori più appetibili a cui sono rimasti solamente 12 mesi prima di liberarsi a zero c’è Dusan Vlahovic . L’attaccante che la Juventus ha pagato più di 80 milioni nel 2022 ora si può prendere intorno ai 25 per non fare minusvalenza. A spaventare i potenziali acquirenti non è tanto il costo del cartellino quanto i 12 milioni d’ingaggio . E ha uno stipendio importante anche Victor Osimhen del Napoli, ma le condizioni per assicurarsi un altro bomber in cerca di rilancio sono migliori rispetto a qualche anno fa.

Da Bernardo Silva a Maignan: i migliori in scadenza

In Premier League le migliori occasioni a prezzi di saldo si fanno a Manchester. Per chi cerca tanta qualità al giusto prezzo – più o meno – tocca fare un giro da quelle parti, fra City e United. Per Bernardo Silva c’è la fila, come logico che sia per uno dei migliori trequartisti in circolazione. Ma anche Jadon Sancho non scherza: in Italia da settimane Juventus e Napoli si stanno sfidando per arrivare sull’esterno tornato a livelli altissimi dopo l’ultima stagione con il Chelsea. Particolarmente apprezzati fra i calciatori in scadenza sono spesso e volentieri i portieri. E se Donnarumma sta trattando il prolungamento a cifre rivisitate verso l’altro per rinnovare con il Paris Saint-Germain, resta in bilico la posizione di Maignan con il Milan che al contrario ha deciso di non rinnovare il contratto di Calabria. L’ex capitano che con il club ha vinto uno scudetto apre un altro mercato, quello degli svincolati. Fra lui, Jovic, Arnautovic, Eriksen e Tomyausi anche qui le occasioni non mancano.