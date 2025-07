Il francese non è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei convocati per il primo giorno di ritiro di lunedì 7 luglio. L'intesa di massima tra i club è sulla base di 25 milioni di euro, con gli ultimi dettagli che restano da limare prima di formalizzare la chiusura dell'operazione

Theo Hernandez è sempre più lontano dal Milan. Il francese non è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro in programma lunedì 7 luglio. Il giocatore è prossimo, ormai, a trasferirsi all'Al Hilal. Restano da limare gli ultimi dettagli prima di formalizzare la chiusura dell'operazione, ma tra i club c'è un'intesa di massima sulla base di 25 milioni di euro.