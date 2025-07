Milan, Theo Hernandez a un passo dall'Al Hilal

Il Milan ha trovato l'accordo con l'Al Hilal per il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia alla corte di Simone Inzaghi: operazione da 25 milioni di euro

Dopo sei stagioni in Serie A, 262 presenze, 34 gol e 45 assist, Theo Hernandez si prepara a lasciare il Milan. Il club rossonero, infatti, ha trovato l'accordo con l'Al Hilal per il trasferimento del classe 1997 ed è ormai a un passo dall'Arabia Saudita. L'accordo di massima era già stato trovato da diversi giorni ma ora le due parti hanno trovato l'intesa finale: operazione da 25 milioni di euro. Non a casa il francese non è stato convocato per il ritiro del Milan e ora non resta quindi che aspettare l'ufficialità.