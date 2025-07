Il calciomercato e il domino delle punte

Cercasi attaccante. Non disperatamente, ma con insistenza. Le big ma non solo si muovono tutte, come sempre, per una punta. L'Inter ne ha presa una atipica, Bonny , la Juve ha ufficializzato David , ma non si ferma qui . Il domino parte dall'asse Torino-Napoli , con Osimhen nei piani dei bianconeri ma solo in caso di partenza di Vlahovic , che mai come quest'anno potrebbe salutare per una nuova squadra. L'attaccante aspetta la giusta offerta, così come la aspetta anche Lucca dell'Udinese, vicino al Napoli ma tentato anche dal Milan che valuta se inserirsi nella trattativa tra Pozzo e De Laurentiis . D'altra parte, Tare è stato chiaro: una punta forte, che possa fare concorrenza a Gimenez , al Milan serve eccome, anche se difficilmente potrà essere Retegui, visti i costi.

Tentazioni d'Oriente

Il nerazzurro è combattuto tra la permanenza in Serie A e un'offerta importantissima, da oltre 50 milioni di euro, da parte dell'Al-Qadsiah. Potrebbe salutare per trasferirsi in quell'Arabia Saudita che ha provato a convincere, finora senza successo, proprio Osimhen. E poi c'è la Turchia, dove si va, ma anche dove si torna. L'arrivo di Abraham al Besiktas ha permesso a Immobile di svincolarsi per andare al Bologna, e dal Galatasaray, via Milan, tornerà in Italia anche Morata, che deve solo firmare con il Como. Intanto i rossoneri hanno ceduto in prestito Camarda al Lecce, per permettere al giocatore di fare esperienza, mentre a Cremona si valutano due profili: il giovane Ambrosino e l'esperto Sanabria. Ce n'è per tutti, in un mercato alla continua ricerca del gol.