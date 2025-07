Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un altro portiere di livello e resta vigile per Vanja Milinkovic Savic, senza però affondare il colpo. Nel frattempo il Leeds ha avviato i contatti con il Torino per chiedere informazioni sul portiere serbo

Il Napoli è molto attivo nel corso di questa sessione di mercato e dopo aver ufficializzato Marianucci e De Bruyne, si prepara a chiudere per Lang e Beukema. Tra gli obiettivi del mercato azzurro, però, c'è anche un portiere di livello, così da avere un'alternativa di lusso a Alex Meret. Il club di De Laurentiis resta quindi vigile per Vanja Milinkovic-Savic del Torino, per cui però non ha ancora affondato il colpo. Nel frattempo il Leeds ha chiesto informazioni per il portiere classe 1997, avviando i contatti con il Torino.